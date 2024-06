Kinder in Marmor Puttenmauer von Sanssouci wieder komplett

Die Puttenmauer unterhalb der Bildergalerie im Park Sanssouci ist wieder vollständig: Wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten mitteilte, wurden am Mittwoch (19.6.) die fünf noch fehlenden Skulpturengruppen in Kopie aufgestellt. Zu sehen sind sich herzende, schwerzende, streitende und spielende Putten. Es handele sich um Allegorien der platonischen, sinnlichen, brüderlichen und streitbaren Liebe, so die Stiftung. Geschaffen wurden die Kopien in Carrara-Marmor von Eva-Maria Rausch, Steffen Werner, Jens Cacha, Tillmann Richter und Frank Schauseil.

Die Puttenmauer im Östlichen Lustgarten wurde den Angaben zufolge 1764 bis 1766 unter Beteiligung des Gartenmeisters Joachim Heydert nach Plänen des französischen Baumeisters, Malers und Kupferstechers Jean-Laurent Le Geay errichtet. Sie wird von zwölf Puttengruppen und zusätzlich dekorativen Vasen geschmückt.

Die Puttenmauer an der Bildergalerie Sanssouci ist wieder komplett. © Andreas Klaer

Die originalen Skulpturen im spätfriderizianischen Stil sollen von Bildhauern stammen, die auch am Skulpturenschmuck des Neuen Palais und anderer Potsdamer Prachtfassaden beteiligt waren. Die Schlösserstiftung verweist auf die in zeitgenössischen Beschreibungen erwähnten Namen Johann David und Johann Lorenz Räntz, Johann Schnegg, die Brüder Henning, Carl Samuel Reiter, Philipp Gottfried Jenner und G. P. Bretemeyer. Allerdings sei nicht mit Sicherheit zu sagen, welcher Künstler welche Puttengruppe geschaffen habe.

Wegen des schlechten Zustandes sind die Originale seit den späten 1970er-Jahren nach und nach durch Kopien ersetzt worden. Für die ersten beiden Kopien sei Marmor aus dem ehemaligen Jugoslawien verwendet worden. Weiter ging es erst nach 2011 mit Kopien in Carrara-Marmor.