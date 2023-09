„Kleinere Klassen, mehr Fachkräfte“ 500 Teilnehmer bei Bildungsprotest in Potsdam

Für bessere Bildung sind am Samstag Tausende Menschen in mehreren Städten bundesweit auf die Straße gegangenen - in Potsdam waren es rund 500 Teilnehmer. Nach mehreren Demonstrationen trafen sich die Teilnehmer gegen 12 Uhr auf dem Alten Markt zur zentralen Kundgebung.

Demos unter dem Motto „Bildungswende jetzt!“ fanden unter anderem auch im benachbarten Berlin, Köln, München, Bremen, Hamburg und Hannover statt.

Auch in Potsdam waren viele Kinder im Protestzug zu sehen. „Kleinere Klassen, mehr Fachkräfte“ stand etwa auf einem der Transparente. Teilnehmer forderten unter anderem ein Sondervermögen für Bildung.

Ein weiteres Bild der Abschlusskundgebung. © Andreas Klaer/ PNN

Hinter dem Appell steht ein Bündnis aus Bildungsorganisationen, Gewerkschaften sowie Eltern- und Schülervertretungen, in Potsdam zum Beispiel die Arbeiterwohlfahrt und der Kita-Elternbeirat. Deutschland stecke in einer der schwersten Bildungskrisen seit Gründung der Bundesrepublik, hieß es. Bemängelt werden unter anderem fehlende Kitaplätze, der Personalmangel an Schulen und ungleiche Bildungschancen. (mit dpa)