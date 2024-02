Kontrolle auf der Nuthestraße Polizei erwischt in Potsdam mehrere Alkoholisierte am Steuer

Bei einer Großkontrolle auf der Nuthe-Schnellstraße sind der Polizei mehrere berauschte Fahrerinnen und Fahrer in die Fänge gegangen. Kontrolliert worden war am Freitag zwischen 9 und 20 Uhr auf Höhe des Stern-Centers, teilte die Polizei am Sonntag mit. Insgesamt seien 37 Beamte, Mitarbeitende von Sicherheitsunternehmen sowie eine Ärztin im Einsatz gewesen.

Es wurden neun unter Alkohol oder Betäubungsmitteln stehende Fahrer und Fahrerinnen erwischt. Außerdem wurden den Angaben zufolge ein allgemeiner Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Urkundenfälschung sowie drei Verstöße gegen das Führen von Fahrzeugen ohne Führerschein festgestellt.