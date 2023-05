Kooperation beschlossen Potsdamer Hannah-Arendt-Gymnasium hat neue Partnerschule in Frankreich

Das Potsdamer Hannah-Arendt-Gymnasium hat eine Schulpartnerschaft nach Frankreich aufgebaut. Die Kooperation besteht mit dem Collège Saint Joseph in der Stadt Asnières-sur-Seine, welche zum Pariser Ballungsgebiet gehört. Darüber berichtete die zuständige Französisch-Lehrerin, Viola Oppitz, jetzt den PNN.

Der Kontakt ins Nachbarland entstand schon vor zwei Jahren. Dieser kam damals auf Initiative von Lehrerin Oppitz über das Deutsch-Französische Jugendwerk zustande. Anfang April 2022 besuchte dann die damalige neunte Klasse mit 24 Gymnasiasten die französische Stadt – mitsamt Unterrichtsbesuchen, der gemeinsamen Arbeit an einem Fotoprojekt und Besichtigungen bekannter Pariser Sehenswürdigkeiten.

Das Hannah-Arendt-Gymnasium in Potsdam-West. © Andreas Klaer

Im Mai 2022 kamen die französischen Schüler dann nach Potsdam. Auch dieses Jahr findet wieder ein solcher Austausch statt. Nach dem Besuch der 28 Potsdamer Schüler Anfang April in Asnières-sur-Seine sind in dieser Woche die französischen Austauschpartner zu Gast in der Landeshauptstadt. „Nach dem erfolgreichen ersten Austausch im vergangenen Jahr unterzeichneten wir in diesem Jahr eine Kooperationsvereinbarung mit dem Collège Saint Joseph, um den Austausch zu verstetigen und um so unseren Schülern die französische Sprache und Kultur näherzubringen“, so Lehrerin Oppitz.

Das Hannah-Arendt-Gymnasium in Potsdam-West gehört zu den jüngeren Schulen der Stadt, unter anderem gibt es auch schon Kooperationen mit der Potsdamer Partnerstadt Sansibar. Aktuell lernen dort über 500 Schüler. Die Stadt Potsdam hat zwei Partnerstädte in Frankreich: Bobigny und Versailles, auch diese befinden sich nahe Paris.