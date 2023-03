Kosmos Kaufhaus Warum ein Besuch immer Freude bereitet

Erst Karstadt, jetzt P & C Düsseldorf – langsam mache ich mir Sorgen. Denn dass wir die Kaufhäuser brauchen, hat sich zuletzt am Frauentag gezeigt, als wir Millionen Berliner vor dem Shopping-Entzug bewahrten.

Außerdem sind Kaufhäuser ein Ort des Entertainments. Setzen Sie sich mal in die Umkleide und hören zu, was sich Mütter und Töchter, Ehepaare oder Freundinnen zu sagen haben. Und die Verkäuferinnen! Ich finde es bewundernswert, wie die stets den richtigen Ton treffen. „Die Hose soll wieder weg? Da ham se recht, die sah nicht gut aus an Ihnen.“

An einem gewöhnlichen Vormittag hatte auch ich die Wäscheabteilung aufgesucht. In einer engen Gasse zwischen zwei Regalen hockte ich in einer orthopädisch unvernünftigen Position und versuchte, in der untersten Reihe den gordischen Knoten diverser Träger und Bügel zu entwirren. Ein BH-Kauf ist nicht barrierefrei. Und wenn man sich zuletzt noch einen passenden Schlüpfer von ganz unten angeln will, geht so ein Einkauf schnell aufs Kreuz.

Während ich derart zu tun hatte, begann hinter dem Regal eine Unterhaltung zwischen der Verkäuferin, die eben noch eine Dame sehr zuvorkommend beraten hatte (ich erkannte sie an der Stimme), und einer weiteren Person aus dem Haus: „Na, was macht das Kackerohr?“

Ich schwöre, genau so. Den weiteren Wortlaut habe ich mir nicht gemerkt, aber es ging eindeutig um eine verstopfte Abwasserleitung im Haus, sogar die Art der Blockade wurde detailverliebt beschrieben. Jetzt musste eine Fachfirma aus Werder ran. Das hörte ich nun gerne, aber irgendwann taten mir die Knie weh. Ich erhob mich aus meiner Deckung und schlenderte vorbei. War was?



Die Kolumne „Pyanissimo“ erscheint jeden zweiten Dienstag und kommentiert das Potsdamer Stadtgeschehen.

