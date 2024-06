Kostenfreier Freitag am 28. Juni Ohne Eintritt in vier Potsdamer Museen

Vier Museen in Potsdams Mitte laden am Freitag, dem 28. Juni, zu einem kostenlosen Besuch ein. Dies sind das Potsdam Museum, das Naturkundemuseum Potsdam, das Brandenburg Museum und das Filmmuseum Potsdam.

„Die Einladung der vier Museen der Potsdamer historischen Mitte zum kostenfreien Museumsbesuch ist ein wunderbares Angebot, auch für all diejenigen, die eine der Einrichtungen noch nicht kennen oder noch nie in einem Museum waren und so einfach mal vorbeischauen können“, sagt Walid Hafezi (Grüne), Beigeordneter für Bildung, Kultur, Jugend und Sport.

Im Potsdam Museum erwarten Besucherinnen und Besucher die Ausstellung über Potsdams Gartenkünstler „Karl Foerster. Neue Wege – neue Gärten“ sowie die Ausstellung „Karl Hagemeister ‘Die Natur ist groß’“, dem impressionistischen Freilichtmaler aus Werder (Havel). Die ständige Ausstellung „Potsdam. Eine Stadt macht Geschichte“ erzählt kurzweilig und einprägsam mit Originalobjekten, in Audio und mit Filmbeiträgen die über 1000-jährige Stadtgeschichte bis in die Gegenwart.

Im Naturkundemuseum Potsdam warten Wolf, Elch und Co. auf kleine und erwachsene Museumsgäste. Das Aquarium im Keller zeigt in 17 Becken rund 40 heimische Fischarten. Am kostenfreien Freitag wird von 16 bis 17 Uhr eine Kurzführung zu den Höhepunkten des Museums angeboten.

Das Brandenburg Museum, ehemals Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, lädt von 11 bis 18 Uhr zum kostenfreien Besuch der „Brandenburg.Ausstellung“ zu 1000 Jahren brandenburgischer Geschichte und Kultur und zur aktuellen Sonderausstellung Sven Johne „Freie Welt“ mit dem Film „Das sowjetische Hauptquartier“.

Im Filmmuseum Potsdam können sich Besuchende in der ständigen Ausstellung „Traumfabrik“ und der neuen Wechselausstellung „Voll das Leben – Andreas Dresen und Team“ umsehen. Letztere ist als begehbare Collage inszeniert und erhellt Arbeitsprozesse zwischen Drehbuch und Premiere. Im Filmmuseum Potsdam zahlen an dem Tag Gruppen mit speziell gebuchten Führungen oder Einzelführungen den üblichen Gruppentarif.

Museum-Kombikarte für zwölf Euro

Der kostenfreie Eintritt gilt für Einzelbesucherinnen und -besucher. Wer die kostenfreien Freitage verpasst, kann die vier Museen mit der Museum-Kombikarte für zwölf Euro besuchen. Sie gilt für einen Erwachsenen und zwei Kinder beziehungsweise Jugendliche bis 18 Jahren und kann innerhalb eines Jahres in allen Museen eingelöst werden. Die Kombikarte ist in den vier Museen und an allen Potsdamer Tourismus-Informationen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Interessierte auf den Webseiten der jeweiligen Museen.