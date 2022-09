Kreisverkehre gesperrt Riesenumleitung im Potsdamer Norden

Potsdamer Autofahrer müssen sich ab Freitagnachmittag und auch am darauffolgenden Wochenende auf lange Umwege im Norden der Stadt einstellen. Das teilte das Rathaus mit. Der Grund: Die beiden großen Kreisverkehre an der Bundesstraße 273 in Richtung Fahrland und Satzkorn werden komplett gesperrt, wie das so ähnlich schon im Frühsommer praktiziert wurde. Anlass sind Bauarbeiten, um einen Zugang zum neuen Park-and-Ride-Platz am Bahnhof Marquardt zu schaffen und allgemein die Fahrbahndecke zu sanieren.

Die Sperrungen - jeweils angesetzt von Freitag, 16 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr - haben eine weiträumige Umleitung zur Folge. Wer also aus Potsdam zur Autobahn 10 fahren will, muss also entweder über die Amundsenstraße sowie von dort über Neu Fahrland, Fahrland, Satzkorn und Priort fahren - oder über die Ortsteile Grube und dann Leest. Von der Autobahn aus muss entweder die Autobahnausfahrt Berlin-Spandau oder auch der Abzweig Leest genommen werden. Auf den Umleitungsstrecken bestehe Staugefahr, warnt die Stadtverwaltung.

Ein Hintergrund der Sperrung ist die Aufwertung des Bahnhofs Marquardt, der ab Dezember neue Verbindungen in Richtung Berlin erhält und so ein zentraler Umsteigepunkt für Pendler in Richtung Bundeshauptstadt werden soll. So fährt dann die Regionalbahn 21 von dort direkt nach Berlin-Spandau, Jungfernheide und Gesundbrunnen.

