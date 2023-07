Landtagswahl 2024 CDU nominiert Bretz, Ludwig und Mutschischk

Die CDU in Potsdam und Potsdam-Mittelmark hat am Freitagabend ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl 2024 nominiert. Das gab die Partei auf ihrer Homepage bekannt. Als erste Partei hatte sich die Potsdamer CDU öffentlich festgelegt, wer für sie zur Landtagswahl am 22. September 2024 in der Landeshauptstadt um die Direktmandate kämpfen soll. Nun segneten die Mitglieder bei einer Nominierungsveranstaltung die Vorschläge ab.

Potsdams CDU-Kreischef Steeven Bretz. © Andreas Klaer

Im Wahlkreis 22, im Potsdamer Süden, soll erneut der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Steeven Bretz, antreten. Der 47-Jährige ist seit 2009 Landtagsabgeordneter und seit März erneut Kreisvorsitzender der CDU Potsdam.

Die CDU-Landtagsabgeordnete Saskia Ludwig. © Andreas Klaer

Die Landtagsabgeordnete Saskia Ludwig aus Golm soll erneut im Potsdamer Norden ins Rennen gehen. Zu ihrem Wahlkreis 19, den Ludwig 2019 an den SPD-Mann Uwe Adler verloren hatte, gehört auch die Stadt Werder (Havel), die Gemeinde Schwielowsee ist im Zuge eines Neuzuschnitts nichts mehr enthalten. Wie Bretz war auch Ludwig 2019 über die Landesliste ins Parlament eingezogen.

Tanja Mutschischk (CDU) wurde in Cottbus geboren und lebt seit 20 Jahren in Potsdam. © Promo

Im Innenstadt-Wahlkreis 21 setzt die CDU auf ein neues Gesicht: Die Babelsberger CDU-Ortsvereinschefin Tanja Mutschischk. Mutschischk ist Unternehmerin im Bereich Baumpflege und Objektbegrünung und war für die Union schon 2019 Kommunalwahlspitzenkandidatin. Geboren wurde sie in Cottbus, lebt aber seit vielen Jahren in Potsdam. 2019 hatte die CDU auch im Innenstadt-Wahlkreis ein Direktmandat verfehlt.

Kritik von der Grünen Jugend an der Nomierung Ludwigs

„Als Junge Union werden wir darauf achten, dass die CDU Potsdam und ihre Kandidaten die Interessen und Inhalte der jungen Generation vertritt“, teilte Andro Heinz, Kreisvorsitzender der Jungen Union Potsdam, nach der Nominierung mit.

Kritik an der Nominierung Ludwigs kam von der Grünen Jugend Potsdam-Mittelmark. „Die Wahl von Saskia Ludwig zeigt so deutlich wie nie, dass die CDU in Potsdam Mittelmark politisch weit Rechtsaußen zu verorten ist. Als Demokrat:innen stellen wir uns nun die Frage, wo die CDU Brandenburg steht“, teilte Sprecherin Anna Mund mit.