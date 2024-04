Lesung im Potsdamer Filmmuseum Correctiv-Journalisten geben Einblick in den „AfD-Komplex“

Im Januar enthüllte das Medienhaus Correctiv ein Treffen radikaler Rechter auf dem Adlon-Anwesen im Potsdamer Ortsteil Neu Fahrland. Zur AfD recherchiert das gemeinnützige Medienhaus aber bereits seit 2016. Die Ergebnisse haben mehrere Correctiv-Journalisten, darunter Marcus Bensmann und Jean Peters, in dem Werk „AfD-Komplex“ zusammengefasst. Am 22. Mai (19 Uhr) stellen Bensmann und Peters das Buch im Potsdamer Filmmuseum auf Einladung der Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg vor.

„Schon bei der Gründung der AfD starteten die völkischen Rechtsextremen die Kaperfahrt der neu gegründeten Partei“, schreibt Bensmann im „AfD-Komplex“. Jetzt seien sie in das Herz der Partei vorgedrungen. Der Angriff der Partei auf unsere Demokratie habe nicht erst mit dem Potsdamer Geheimtreffen im November 2023 begonnen, so Correctiv.

An dem Treffen hatten AfD-Funktionäre sowie einzelne Mitglieder der CDU und der erzkonservativen Werteunion teilgenommen. Mit dabei war auch Martin Sellner. Der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich wehrt sich derzeit gegen ein Einreiseverbot nach Deutschland, das die Stadt Potsdam gegen ihn verhängt hat. Bei dem Adlon-Treffen sprach Sellner über Remigration. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll – auch unter Zwang.

Die Correctiv-Enthüllungen hatten eine Welle bundesweiter Demonstrationen zur Folge. In Potsdam versammelten sich am 14. Januar mehr als 10.000 Menschen auf dem Alten Markt, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen.

In Wählerumfragen lag die AfD in Brandenburg zuletzt immer vorne. Im Land wird am 22. September ein neuer Landtag gewählt.