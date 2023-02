Letzte Generation Am Montag Blockade in Potsdam geplant

Die Aktivisten der sogenannten „Letzten Generation“ haben für Montag eine Blockade in Potsdam angekündigt. Was genau geplant ist, wird vorher nicht öffentlich gemacht. Die Gruppe werde „friedlich den Alltag unterbrechen“, heißt es in einer Nachricht von Samstag.

Die Störaktion in Potsdam ist Teil einer bundesweit koordinierten Aktion in verschiedenen Städten an dem Tag. Seit Monaten kleben sich die Aktivisten unter anderem regelmäßig auf Straßen fest. Damit will die „Letzte Generation“ die Abgeordneten des Bundestages dazu auffordern, einen Gesellschaftsrat zu gründen, um schneller gegen den Klimawandel vorzugehen.

