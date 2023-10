Mehr Digitalisierung mit „Smart City“ Potsdamer Biosphäre und Schule Am Schloss werden Modellprojekte

Sensoren messen die Luftqualität, um diese automatisch verbessern zu können: Unter anderem mit diesem Ansatz werden die Tropenhalle Biosphäre und die nahe gelegene Gesamtschule Am Schloss nun Vorreiter bei der Potsdamer Digitalisierungsoffensive „Smart City“. Die begonnene Kooperation mit den beiden Einrichtungen am Volkspark im Bornstedter Feld haben jetzt die Stadtwerke bekannt gegeben.

So sei bereits ein Funknetzwerk auf dem Dach der Tropenhalle installiert worden, hieß es. Ziel: Sensordaten aufnehmen und über das Internet übertragen. Ferner seien Sensoren zur Messung von Boden-, Wasser- und Luftqualität übergeben worden. Biosphärenchef Sebastian Leifgen sagte: „Mit der Technik können wir nun visuell veranschaulichen, wie sich Pflanzen auf das Klima auswirken und welchen Einfluss große Menschenmengen auf beispielsweise die Luftqualität haben.“ Ferner könne man die Klimasteuerung in der Halle optimieren, damit also weniger Energie verbrauchen.

Die Schule wurde laut den Stadtwerken mit Sensoren für die Messung der Raumluft ausgestattet – registriert wird unter anderem der Kohlendioxid-Gehalt in den Klassenzimmern. So soll die Qualität der Raumluft besser gesteuert werden. Ebenso wolle man Sensoren im Schulgarten einsetzen, hieß es. Beide Projektpartner werden mit Monitoren in den Eingangsbereichen ausgestattet, wo die Sensordaten gezeigt werden. Die Kooperation werde in den nächsten Jahren weiter ausgebaut, hieß es.

Unlängst hatten die Stadtverordneten die Smart-City-Strategie für Potsdam beschlossen, die Stadt kann als eine von mehreren Modellkommunen dafür auf Fördermillionen des Bundes hoffen. Die neuen Projekte seien dabei eine Grundlage für zahlreiche weitere Anwendungen, hieß es.