Mehrere Männer verletzt Betrunkener ging am Herrentag in Potsdam mit Schlagstock auf Gruppe los

Am sogenannten Herrentag hat es in Potsdam gewalttätige Auseinandersetzungen gegeben. Das meldete die Polizei am Freitag. Demnach wurden Polizisten gegen 17.40 Uhr zum Bassinplatz gerufen, weil dort ein 36 Jahre alter Mann mit einem Schlagstock andere Männer angegriffen hatte und laut Ermittlern verfassungsfeindliche Parolen rief. Ein 22 Jahre alter Mann musste unter anderem mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Der Angreifer – 1,9 Promille – sei ins Polizeigewahrsam genommen worden, so die Behörde. Unter anderem werde wegen gefährlicher Körperverletzung, des Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Gegen 19 Uhr mussten Beamte wieder ausrücken – zum Platz der Einheit. Zwar habe sich eine zunächst gemeldete Massenschlägerei vor Ort nicht bestätigt, so die Polizei. Allerdings gab es zwei Verletzte, unter anderem erlitten ein 23- und ein 55-Jähriger eine Kopfplatzwunde. Ermittelt wird hier gegen einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen, hieß es.

Hitlergruß vor dem Streifenwagen

Die Polizei berichtete auch, ein 18-Jähriger habe am Donnerstagabend gegenüber einem vorbeifahrenden Streifenwagen in der Karl-Liebknecht-Straße in Babelsberg einen Hitlergruß gezeigt. Die Beamten hätten daraufhin angehalten und die Personalien des Mannes überprüft. Zur Motivlage befragt, konnte oder wollte der stark alkoholisierte Beschuldigte keine Angaben machen. Laut Polizei wurden bei ihm 1,76 Promille Alkohol gemessen. Gegen den 18-Jährigen sei ein Strafverfahren eingeleitet worden, hieß es.

Ferner berichtete die Polizei auch über etliche Verkehrskontrollen in Potsdam. So habe man zwischen 10 und 14 Uhr am Donnerstag 17 teils sturzbetrunkene Rad- und E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, so die Polizei. In allen Fällen wurden Strafanzeigen ausgestellt.