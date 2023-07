Minderjährige mit Säbel bedroht 63-jähriger Potsdamer muss Geldstrafe zahlen

„Ich stech euch ab!“ und „Ich bring euch um!“ Diese Sätze sollen am 23. Januar in den Potsdamer Bahnhofpassagen gefallen sein, als ein 63-jähriger Potsdamer mehrere Jugendliche mit einem Säbel mit 40 Zentimeter Klingenlänge bedroht hatte. Das Amtsgericht Potsdam verurteilte den arbeitslosen Detlef R. deshalb am Donnerstag zu einer Geldstrafe von 600 Euro.

„Ich bin mit zwei Freunden von Kaufland Richtung UCI-Kino gelaufen und da war ein Mann, der rumgeschrien hat“, sagte der 13-jährige Mohamed I. Auf die Frage, warum er herumschreie, habe R. nicht geantwortet und dann rassistische Beleidigungen geäußert. „Er saß beim Kino und hat immer wieder mit diesem Säbel herumgespielt“, sagte die 13-jährige Nani B. Sie und ihre Freunde seien wieder Richtung Kaufland gegangen, Detlef R. sei ihnen aber hinterhergelaufen.

Dort habe er mit dem Säbel in ihre Richtung gefuchtelt: „Er hat gesagt: Ihr scheiß Ausländer, ich bring euch um!“, so Nani B. Kurz daraufhin war die Polizei gekommen, hatte R. festgehalten und Anzeige gegen ihn aufgenommen. Der Angeklagte selbst hatte zuvor geschildert, er sei von den Jugendlichen provoziert, geärgert und beleidigt worden. „Wir haben ihn halt immer wieder gefragt, was mit ihm los ist“, sagt Nani B. „Eigentlich kann man das nicht Ärgern nennen.“

Detlef R. betonte, dass er die Jugendlichen nicht ernsthaft verletzten wollte. In einer früheren Verhandlung hatte er angegeben, zum Zeitpunkt der Tat leicht angetrunken gewesen zu sein, zudem habe er psychische Probleme. Der 63-Jährige ist seit langem alleinstehend, arbeitslos und ohne Familie. R. nahm das Urteil ohne Protest an: „Ich sehe ein, dass ich Mist gebaut habe.“