Mobiles Team Beratung und Spritze im Impfbus

Das Gesundheitsamt lädt ab Montag bei einer Impfwoche zur Überprüfung des Impfstatus ein. Dafür sind zwei Busse mit mobilen Impfteams unterwegs, wie das Rathaus mitteilte. Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, spontan und ohne Termin ihren Impfstatus checken zu lassen und bei Bedarf fehlende Impfungen gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) nachzuholen.

Die beiden Busse machen jeweils von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr Station: Montag und Dienstag am Brandenburger Tor und dem Sterncenter/Eingang bei Edeka, Mittwoch auf dem Heiner-Carow-Platz sowie dem Johannes-Kepler-Platz (nur bis 12 Uhr), Donnerstag am Brandenburger Tor und Freitag auf dem Rewe-Parkplatz am Schlaatz, Schilfhof 22. Interessierte benötigen ihren Impfpass und sollten die Krankenkassenkarte mitbringen. Zudem steht im Gesundheitsamt am Bergmann-Klinikum, Haus P, Berliner Straße 150a, von Montag bis Donnerstag 8 bis 17.30 Uhr sowie Freitag bis 14.30 Uhr ein Impfteam bereit.

Gerade vor und in der Urlaubszeit sei ein ausreichender Impfschutz besonders wichtig, sagt Potsdams Amtsärztin Kristina Böhm. Deutschland weise gegenüber anderen europäischen Ländern bei Erwachsenen eine geringe Impfquote auf: „Dies betrifft alle Impfungen, besonders jedoch Standardimpfungen, die durch die Ständige Impfkommission (STIKO) empfohlen werden.“ Einige Impfungen müssten regelmäßig aufgefrischt werden, damit der Schutz weiter besteht.