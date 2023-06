Müll in Groß Glienicke Illegale Bauabfälle in Potsdamer Waldgebiet gefunden

An mehreren Stellen in den Waldgebieten um Groß Glienicke und Dallgow-Döberitz sind insgesamt 60 Kubikmeter Bauabfälle gefunden worden, teilte die Stadt Potsdam mit. Durch die illegale Entsorgung könnten Schadstoffe in Luft und Boden gelangen. Die Verwaltung bittet darum, die vorhandenen Entsorgungsmöglichkeiten zu nutzen und bei Baumaßnahmen Fachbetriebe zu beauftragen.

Auch Auftraggeber könnten haftbar gemacht werden. Hinweise zu illegalen Bauabfällen können an Boden-Immission-Abfall@rathaus.potsdam.de gemeldet werden. Bei Fragen ist die Abfallberatung unter (0331) 289 1796 erreichbar. Haushaltsübliche Mengen können in den Wertstoffhöfen der Step abgegeben werden.