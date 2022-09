Musicbase Festival in Potsdam Branchentreff der Brandenburger Popkultur

Konzerte, Workshops und Podiumsdiskussionen: Am Donnerstag und Freitag findet das „Musicbase Festival“ auf dem Freiland Potsdam statt - ein zweitägiger Branchentreff der Brandenburger Soziokultur-, Popularmusik- und Festivalszene. In zahlreichen Talks treffen Vertreter:innen aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft auf Musik- und Kulturschaffende, um über bessere Bedingungen für die mehr als 100 Festivals und Open-Airs zu diskutieren, die jährlich in Brandenburg stattfinden.

So wird es etwa einen Runden Tisch von Brandenburger Behördenvertreter:innen geben, die sich über die immer komplexeren Genehmigungsverfahren für Veranstaltungen austauschen werden. Weitere Workshops beschäftigen sich damit, wie rechte Strukturen auf dem Land bekämpft werden können, welche Rolle Drogen auf Partys spielen, oder welche Hürden es für Frauen in der Musikbranche gibt.

Flankiert wird das Programm durch Konzerte des Singer-Songwriter-Duos Zaazaa, des Rappers Superfly, der Synthiepunk-Band Dackelkontakt und der Soulsängerin Sidney Busby (Foto). Die Teilnahme am Musicbase Festival ist kostenlos, die Plätze sind aber begrenzt. Anmeldungen unter www.musicbase-brandenburg.de.

