Nach Auszug des letzten Staudenhof-Mieters Pro Potsdam widerspricht AfD-Behauptungen

Die kommunale Bauholding Pro Potsdam widerspricht Behauptungen der AfD-Fraktion im Stadtparlament, dass der vor wenigen Tagen ausgezogene letzte Mieter aus dem Wohnblock Staudenhof nun wohnungslos sei. Anna Winkler, die Sprecherin des Unternehmens, teilte am Freitag auf PNN-Anfrage mit, dem Mann seien wiederholt Ersatzwohnungen angeboten worden, die dieser stets abgelehnt habe. Zuletzt sei es dabei um eine fußläufig vom Alten Markt entfernte Ein-Raum-Wohnung gegangen. Diese sei für den Mann reserviert: „Dies wurde auch seinem Anwalt mitgeteilt.“ Er könnte sofort die neue Wohnung beziehen, bestätigte die Sprecherin.

Hingegen hatte der AfD-Fraktionschef Chaled-Uwe Said in sozialen Medien wie Facebook verbreitet, der letzte Mieter des Staudenhofs sei nun wohnungslos: „Im persönlichen Gespräch wurde deutlich, dass die ProPotsdam GmbH ihr Angebot über eine Wohnung nicht erneuerte und für weitere Verhandlungen auch nicht mehr erreichbar war.“ Dieser Darstellung müsse man klar widersprechen, so Sprecherin Winkler.

Im Stadtparlament hatte die AfD am Mittwoch einen Dringlichkeitsantrag gestellt, dass dem letzten Mieter eine Wohnung angeboten und die Umzugskosten gezahlt werden sollen. Hier kritisierte die Fraktion im ersten Satz ihres Eintrags, dieses Anliegen sei abgelehnt worden. Auch das ist nicht korrekt: Die Stadtverordneten stimmten mit breiter Mehrheit dafür, den Antrag nicht dringlich zu behandeln. Daher steht er erst in der nächsten Sitzung im Januar auf der Tagesordnung. Das erwähnte die AfD nicht.