Nach großer Schlägerei Potsdamer Polizei setzt Taser gegen Angreifer ein

In der Breiten Straße in Potsdam kam es in der Nacht von Freitag zu Samstag zwischen zwei größeren Personengruppen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, wie die Polizei mittelte. Laut einem Sprecher war die Polizei am Freitag gegen 23.45 Uhr telefonisch in die Breite Straße gerufen worden. Dort kam es zu einer Schlägerei, bei der auch eine Glasflasche benutzt wurden.

Vor Ort trafen die Beamten zunächst auf einen 23-Jährigen, der attackiert wurde. Er wurde zuvor von einem 20-Jährigen angegriffen. Dann eskalierte die Lage: Ein 19-Jähriger versetzte dem angegriffenen Mann einen Kopfstoß ins Gesicht, trotz der Anwesenheit der Polizisten. Diese wollten ihn festnehmen, allerdings wehrte sich dieser vehement. So benutzten die Polizisten einen Elektrotaser. „Der Einsatz zeigte zeitverzugslose Wirkung“, hieß es im Polizeibericht. Demnach waren alle Beteiligten mehr oder weniger betrunken. Es wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Auch am Samstagabend gegen 19.45 Uhr musste die Polizei ausrücken - zur Neustädter Havelbucht. Ein Anrufer hatte die Polizei alarmiert, weil eine Gruppe aus seiner Sicht Cannabis konsumierte. Bei einem 24 Jahre alten Mann fanden Polizisten vor Ort eine „kleine Menge“ Cannabis.