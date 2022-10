Nach Kartoffelbrei-Angriff in Potsdam Kunst bald nur noch hinter Glas

Am Montag war nur der Raum mit dem angegriffenen Monet für Besucherinnen und Besucher abgesperrt, ab Dienstag (25. Oktober) bleibt das Museum Barberini voraussichtlich bis Ende der Woche ganz geschlossen. Nach der Kartoffelbrei-Attacke vom Sonntag will das Museum über eine Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen beraten. Auch bei der Schlösserstiftung ist man angesichts des Vorfalls in Sorge. Die PNN beantworten die wichtigsten Fragen zu der radikalen Protest-Aktion und den Folgen.

