Nach S-Bahnunglück in Potsdam Frau erliegt schweren Verletzungen

Eine Frau ist nach einer Kollision mit einer S-Bahn in Potsdam gestorben. Das Unfallopfer wurde am frühen Sonntagmorgen von der Bahn erfasst, nachdem es aus bislang unbekannten Gründen zwischen dem Bahnhof Griebnitzsee und dem Bahnhof Babelsberg die Bahnstrecke betreten hatte. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die S-Bahn war in Richtung Potsdam unterwegs.

Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Dort verstarb sie im Verlauf des Tages. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Vorfall hatte sich gegen 5.00 Uhr ereignet. Nach einer vorübergehenden Sperrung wurde die Strecke rund eine Stunde nach dem Unfall wieder freigegeben.