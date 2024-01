Nach Strafanzeige Potsdams Rathauschef räumt Sportplatz-Freigabe ein

Nach dem Bekanntwerden einer Strafanzeige gegen den Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) in Zusammenhang mit einem Sportplatz in Bornim hat sich der Rathauschef erklärt. Vor den Stadtverordneten räumte er am Montag ein, dass er nach Rücksprache mit dem Kommunalen Immobilienservice (Kis) im vergangenen Herbst den Platz zugunsten des Football-Teams Potsdam Royals freigegeben habe, „in einer Abwägungsentscheidung“.

Auf die Auswirkungen des Football-Trainings sei durch den Kis hingewiesen worden. Er habe ferner entschieden, dass bei Schäden eine Rekultivierung der Grasnarbe vorgenommen werden solle. Die Kosten sollten dabei aus nicht verbrauchten Mitteln für andere Sportplätze gedeckt werden, so Schubert. Der Platz sei nicht völlig zerstört, betonte Schubert.

Wegen der Strafanzeige prüft die Staatsanwaltschaft Potsdam nun Ermittlungen. Gestellt wurde sie von einer anonymen „Gruppe kritischer Mitarbeiter“ der Stadtverwaltung, sie werfen Schubert Amtsmissbrauch vor. Schubert kündigte an, sein Rechtsbeistand werde mit den Ermittlern kooperieren. Dass der Platz jetzt im Sommer saniert werden soll, liege nicht an der Nutzung durch die Royals.

Der Rasen verfüge bisher eben nicht über eine Drainage. Für diese Maßnahme werde ein „höherer Betrag“ benötigt. Diese müssten die Stadtverordneten noch genehmigen. Man wolle hier auf Haushaltsreste im Sportbereich zurückgreifen. Der Inhalt der Strafanzeige sei ihm noch nicht bekannt. Zu dem Fall sollen diverse Gremien und Aufsichtsräte tagen, kündigte Schubert an - auch dort werde er Fragen beantworten.