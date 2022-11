Nach Streit um Ausrichtung Schlösserstiftung hat neuen Betreiber für Museumsshops

Die für die Potsdamer Welterbeanlagen zuständige Schlösserstiftung hat einen neuen Betreiber für ihre in Potsdam derzeit zum größten Teil geschlossenen Museumsshops gefunden. Es handelt sich um die Buchhandlung Walther König GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Köln, wie ein Sprecher der Stiftung den PNN bestätigte. Angesichts eines nun auch unterzeichneten Betreibervertrags könnte zum Saisonstart 2023 der Betrieb der Shops wieder aufgenommen werden, hieß es.

Bisher hatte die vom Freundeskreis der Stiftung gegründete Museumsshop GmbH die Stiftungsläden gemanagt. Dabei hatte sich laut dem Stiftungssprecher bei Vertragsverhandlungen im Herbst 2021 herausgestellt, dass die Konzepte beider Shops „nicht mehr miteinander vereinbar waren“, gerade in Sortimentsfragen. So will die Stiftung nach eigenen Angaben neben der Geschichte der preußischen Schlösser künftig auch Themen aus der neueren deutschen Geschichte stärker in den Fokus rücken, ebenso die Folgen des Klimawandels in den historischen Gartenanlagen.

„Die Shops sollen noch stärker als bisher Schaufenster für die in unseren Schlössern und Gärten geleistete Arbeit sein und Teil des Bildungs- und Vermittlungskonzeptes der Stiftung werden“, so der Sprecher. Wegen des Betreiberwechsels sind die Museumsshops in Sanssouci, Cecilienhof und im Neuen Palais derzeit geschlossen.

