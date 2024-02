Nach Teilnahme an rechtsextremem Geheimtreffen Potsdamer CDU leitet Ausschlussverfahren gegen Adlon-Eigentümer Wilderink ein

Nach den Enthüllungen um das rechtsextreme Geheimtreffen in der Villa Adlon bereitet die Potsdamer CDU ein Ausschlussverfahren gegen ihr Vorstandsmitglied Wilhelm Wilderink vor. Wilderink ist Eigentümer des Gästehauses am Lehnitzsee und hatte selbst an der Veranstaltung teilgenommen, bei der sich im vergangenen November Rechtsextremisten mit Vertretern von AfD, Werteunion und CDU trafen.

„Sollten CDU-Mitglieder an einem solchen Treffen teilnehmen, verstößt das gegen die Grundsätze unserer Partei“, hatte der Kreisverbandsvorsitzende Steeven Bretz bereits kurz nach den Enthüllungen durch die Rechercheplattform Correctiv erklärt.

Aus einem Interview mit der „Neuen Zürcher Zeitung“ (NZZ) geht derweil hervor, dass Wilderink noch tiefer in das rechtsextreme Geheimtreffen verstrickt gewesen ist, als bislang bekannt.

Wilderink ließ Ultimatum verstreichen

Bis Montag hatte die Potsdamer CDU ihrem Vorstandsmitglied Zeit eingeräumt, von sich aus die Partei zu verlassen. In dieser Zeit sei keine Austrittserklärung eingegangen, hieß es aus der Partei. Das Ausschlussverfahren werde nun „formal vorbereitet“.

Wilderink äußerte sich auf Anfrage nicht zum Ablauf des Ultimatums. Der Kreisvorstand hatte am Mittwoch vergangener Woche dieses Vorgehen mehrheitlich beschlossen: Nach PNN-Informationen stimmten acht Vorstandsmitglieder für das Ultimatum an Wilderink, vier dagegen, zwei enthielten sich.

Das Ultimatum hatte der Potsdamer CDU-Kreisvorsitzende Steeven Bretz bereits ausgesprochen, nachdem die PNN berichtet hatten, dass Wilderink entgegen vorheriger Aussagen doch an dem von Correctiv enthüllten rechtsextremen Geheimtreffen teilgenommen hatte. Laut Correctiv soll der rechtsextreme Aktivist Martin Sellner dort einen Plan zur Vertreibung von Migranten aus Deutschland vorgestellt haben.

Der Ablauf eines Parteiausschlussverfahrens sieht vor, dass Wilderink zunächst die Gelegenheit bekommt, schriftlich zu den Vorwürfen Stellung zu beziehen. Schlussendlich wird ein Kreisparteigericht über den Fall entscheiden.

Widersprüchliche Stellungnahmen von Wilderink

Unterdessen äußerte sich Wilderink in der NZZ. Diese veröffentlichte am Samstag eine große Homestory über den Eigentümer des Gästehauses am Lehnitzsee. Darin gestand Wilderink ein, an dem rechtsextremen Treffen teilgenommen zu haben. Laut dem Bericht soll er den Reportern der Zeitung sogar aus dem persönlichen Einladungsschreiben vom Gastgeber der Runde vorgelesen haben, dem Rechtsextremisten Gernot Mörig.

Hier ist nichts Böses gesagt worden. Wilhelm Wilderink, Besitzer der Villa Adlon, über das rechtsextreme Geheimtreffen

Dass Wilderink, anders als er es zuvor in einer Mail an seine Nachbarschaft dargestellt hatte, nicht zufällig zur Unterstützung seiner Mitarbeiter in den rechten Vortragsabend hineingeraten ist, sondern vom Gastgeber der diskreten Runde persönlich eingeladen worden ist, war bislang nicht bekannt.

„Düsseldorfer Forum“ Das Geheimtreffen wurde laut Recherchen des Medienhauses Correctiv von Gernot Mörig veranstaltet, einem ehemaligen Zahnarzt aus Düsseldorf. Mörig war in den 1970er-Jahren „Bundesführer“ des rechtsextremen „Bund Heimattreuer Jugend“. Nach Recherchen verschiedener Medien geht es beim „Düsseldorfer Forum“ – so heißt das Geheimtreffen – offenbar darum, Geld für rechtsextreme Projekte einzuwerben. Nach Angaben des Brandenburger Verfassungsschutzes soll es mindestens fünf solcher Treffen gegeben haben. Laut Recherchen von Zeit Online soll an einem dieser Treffen auch der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla teilgenommen haben.

In der Vergangenheit hatte Wilderink sich bereits mehrfach öffentlich zu den Vorwürfen geäußert, allerdings stets etwas unterschiedlich. Noch am Tag der Correctiv-Veröffentlichung sagte er der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (MAZ), dass er an dem enthüllten Geheimtreffen nicht teilgenommen habe. Themen wie die Vertreibung von Menschen aus Deutschland seien aber sicher nicht besprochen worden: „Ich war nicht dabei, aber das kann ich mir nicht vorstellen“, sagte Wilderink der MAZ.

Kurz darauf verschickte er eine E-Mail an Nachbarn, um seine Sicht der Dinge zu erklären. Aus dem Schreiben, das den PNN vorliegt, geht hervor, dass Wilderink doch bei dem Treffen war. „Wegen Erkrankungen beim Personal“ habe er einen Teil der Organisation übernehmen müssen und deshalb offenbar auch die Vorträge mitgehört. Der Vortrag von Sellner, so schreibt Wilderink, habe nur zu einem Viertel „überhaupt das Thema Remigration behandelt“.

In der NZZ versicherte Wilderink über das Geheimtreffen: „Hier ist nichts Böses gesagt worden.“ Die Berichterstattung von Correctiv bezeichnete er als den misslungenen „Versuch eines Meuchelmordes“.

Mit der Ansicht, hinter der Berichterstattung über die Villa Adlon stünde in Wahrheit ein Medienkomplott, ist Wilderink unter Umständen nicht allein: Die CDU-Landtagsabgeordnete Saskia Ludwig soll auf der vergangenen Kreisvorstandssitzung vehement Partei für Wilderink ergriffen haben. Das berichteten mehrere Personen aus dem Teilnehmerkreis den PNN.

Ludwig soll, so schildert es eine Person, die Berichterstattung über rechtsextremen Umtriebe in der Villa Adlon als „Jagd auf Konservative“ bezeichnet haben. In Richtung der CDU-Mitglieder soll sie gesagt haben: „Jeder könnte der nächste sein.“ Ludwig ließ eine Anfrage hierzu unbeantwortet.