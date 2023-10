Nach Unfall in Potsdam Betrunken am Steuer eingeschlafen

Ein Zeuge meldete der Polizei in der Nacht zum Sonntag gegen 2.30 Uhr, dass in der Babelsberger Daimlerstraße ein Auto mit laufendem Motor parkte und der Fahrer am Steuer offenbar eingeschlafen war.

Wie die Polizeidirektion am Sonntag mitteilte, fanden Polizeibeamte daraufhin einen schlafenden 55-Jährigen in dem Pkw. Der Mann war zuvor offenbar gegen ein anderes parkendes Auto gefahren, das dadurch beschädigt worden war.

Bei einem Atemalkoholtest wurden 1,53 Promille bei dem Mann festgestellt. Daraufhin wurde eine Blutprobe gemacht. Außerdem beschlagnahmte die Polizei den Führerschein, untersagte dem Mann die Weiterfahrt und fertigte eine Strafanzeige.