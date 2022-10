Neue Partnerschaft mit ukrainischer Stadt Potsdam will Dreierbündnis mit Opole und Ivano-Frankivsk

Potsdam möchte eine neue Partnerschaft mit der ukrainischen Stadt Ivano-Frankivsk schließen. Dazu soll die bestehende Städtepartnerschaft mit Opole in Polen zu einem Dreierbündnis erweitert werden. Das kündigte Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Mittwoch vor der Presse an. Zwischen Opole und Ivano-Frankivsk, eine 230.000 Einwohner-Stadt im Westen der Ukraine, besteht bereits eine Partnerstadt. Das sei auch der Grund, so Schubert, warum genau diese Stadt für eine Partnerschaft ausgewählt wurde. Auch die Verbindung zu Opole, Partnerstadt seit 1973, so die Hoffnung, könne das Dreieck wieder intensivieren.

„Wir möchten so bald wie möglich einen trilateralen Partnerschaftsvertrag unterzeichnen“, sagte Schubert. Dazu möchte er den Stadtverordneten in der kommenden Sitzung am 9. November einen Antrag vorlegen, eine Mehrheit dürfte sicher sein. Auch in den beiden anderen Städten sollen die kommunalen Gremien zustimmen. Natürlich habe eine Partnerschaft mit einer Stadt in der Ukraine in der Kriegszeit einen symbolischen Charakter der Solidarität und könne zur Versöhnung beitragen, so Schubert. „Aber uns ist es wichtig, dass diese Partnerschaft mit Leben gefüllt wird.“

Religiöser, kultureller oder medizinischer Austausch

Dafür könne man auf bestehende Kontakte zwischen Opole und Ivano-Frankivsk zurückgreifen. Zudem stehe die Universität Potsdam schon in Verbindung mit der Universität in der ukrainischen Stadt. Auch das Deutsch-Ukrainische Netzwerk Potsdam habe bereits Anknüpfungspunkte ausfindig gemacht. Denkbar seien, so Schubert, beispielsweise Austausche der jüdischen Gemeinden, künstlerische und medizinische Kooperationen. Geplant sei auch ein öffentliches Treffen in Potsdam, bei dem Ideen für die Zusammenarbeit gesammelt werden.

Ivano-Frankivsk in Kürze Ivano-Frankivsk hat rund 230.000 Einwohner:innen, passt also auch von der Größenordnung gut zu Potsdam. Die Universitätsstadt liegt im Westen der Ukraine im Karpatenvorland. Es hat eine historische Innenstadt mit einem auffälligen Rathaus mit sternförmigem Turm. Die Stadt habe, so Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), eine lebendige Kunst- und Kulturszene. Seit 2005 besteht eine Städtepartnerstadt zwischen Ivano-Frankivsk und Opole in Polen. Außerdem hat die ukrainische Stadt mehr als 20 weitere Partnerstädte, unter anderem in Rumänien, Lettland und Tschechien. Mit einer deutschen Stadt gibt es bislang keine Partnerschaft. Aktuell befindet sich die Stadt nicht in den besonders stark umkämpften Regionen in der Ukraine. Doch Ivano-Frankivsk habe eine größere Zahl von Binnenflüchtlingen aufgenommen, so Schubert.

Schubert hatte bereits im März, wenige Wochen nach Kriegsbeginn in der Ukraine, vor den Stadtverordneten angekündigt, dass er sich um eine Partnerstadt bemühen wolle. „Wohlwissend, dass wir eine Umsetzung erst nach dem Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine realisieren können“, so Schubert damals noch. Er freue sich sehr, dass man schon jetzt kurz vor dem Abschluss einer Partnerschaft stehe, auch wenn noch kein Datum für die Unterzeichnung des Vertrages festgelegt ist. Dennoch warnte er vor zu hohen Erwartungen: Auch wenn Ivano-Fankivsk aktuell nicht unmittelbarer Kriegsschauplatz sei, sei der Krieg dort allgegenwärtig.

