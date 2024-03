Neue Vorwürfe in der Potsdamer Sportplatz-Affäre Oberbürgermeister muss von drohenden Schäden gewusst haben

In der Sportplatz-Affäre gerät Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) weiter in Bedrängnis: Am Tag der fragwürdigen Freigabe des gesperrten Sportplatzes in Bornim durch den Oberbürgermeister persönlich gab es eindeutige Warnungen vor Schäden, sollte der Platz trotz Sperrung genutzt werden. Diese müssen auch Schubert zur Kenntnis gelangt sein.