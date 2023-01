Neuer Chef im Jobcenter Wechsel von Cottbus nach Potsdam

Lars Andresen ist seit Jahresbeginn neuer Geschäftsführers im Jobcenter Potsdam. Er folgt auf Thomas Brincker, der nach siebenjähriger Tätigkeit in die Arbeitsagentur Berlin Nord wechselt, teilte die Agentur für Arbeit Potsdam mit.

Andresen tritt seine neue Aufgabe zeitgleich mit der Einführung des Bürgergeldes an. „Ich beginne zu einem spannenden Zeitpunkt“, sagte der neue Chef. Viele Erfahrungen der vergangenen Jahre seien in die Gesetzesänderung eingeflossen. Andresen war zuvor Geschäftsführer in den Arbeitsagenturen in Bielefeld, Berlin Nord und Cottbus.

Die Vorsitzende der Trägerversammlung des Jobcenters Landeshauptstadt Potsdam, die Beigeordnete für Brigitte Meier, würdigt die gute Zusammenarbeit mit dem bisherigen Geschäftsführer in den vergangenen Krisenjahren. Alexandros Tassinopoulos, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Potsdam wünschte Andresen einen guten Start in die neue Tätigkeit.

