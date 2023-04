Neuer Fahrradladen in Potsdams Waldstadt Der „Drehmoment“ ist eine Hommage an den Opa

„Drehmoment“ heißt die neue Anlaufstelle für Fahrradfahrer aus Waldstadt, Schlaatz und Teltower Vorstadt. Christoph Nordwig hat das gleichnamige Geschäft an seinem Geburtstag Anfang März auf dem Gelände des Einkaufzentrums am Moosfenn eröffnet. Der Potsdamer ist gelernter Zweiradmechaniker und hat einen Meisterabschluss auf diesem Gebiet. Das Interesse an Fahrrädern hat er von seinem Opa geerbt. Der hatte in Zeuthen einen Fahrradladen im Haus. Schon als Kind habe ihn alles rund ums Fahrrad fasziniert. Später habe er sich gut vorstellen können, den Laden zu übernehmen. „Als es dann möglich gewesen wäre“, erinnert sich Nordwig, „war es mir zu viel Verantwortung.“ Als Hommage an den Großvater steht heute im Geschäft dessen früherer Montageständer aus den Dreißigerjahren.

Vor der Verantwortung für ein eigenes Unternehmen fürchtet sich der 33-Jährige heute nicht immer. Nach der Ausbildung hat er in verschiedenen Fachgeschäften als Werkstattleiter, Filialleiter und als Ausbilder gearbeitet und umfangreiche Erfahrungen gesammelt. „Irgendwann dachte ich, da fehlt noch etwas“, erklärt Nordwig den mutigen Schritt in die Selbstständigkeit. Lediglich sechs Monate habe es gedauert, den Plan in die Tat umzusetzen. Der Zweiradspezialist lobt die gute Unterstützung durch die Handwerkskammer. Auch die Finanzierung sei durch Existenzgründungsdarlehen und Meisterprämie unproblematisch gewesen.

Vier Wochen müssen sich Kunden für einen Werkstatt-Termin gedulden. © Andreas Klaer

Nordwigs Plan war es, sich als ausgebildeter Mechaniker auf Reparatur und Service konzentrieren. Doch schon in den ersten sechs Tagen hat er sieben Fahrräder verkauft. „Da kommt mir wohl zugute, dass ich als Techniker gut beraten kann. Darauf legen vor allem die E-Bike-Interessenten Wert.“ Vor dem Laden, auf einer ehemaligen Parkfläche, können Interessenten gut Probefahren und ihr künftiges neues Fahrrad testen.

Ein Zweiradmechaniker muss sich heute genauso mit Hydraulik oder mit Navigationssystemen auskennen. Christoph Nordwig, Zweiradmechaniker

Immer donnerstags schließt Nordwig den Laden und legt einen Werkstatttag ein. Dann repariert und pflegt er die Kundenfahrräder. Auch das ist sehr gut angelaufen. Vier Wochen Geduld müssen die Kunden aktuell mitbringen, wenn sie einen Werkstatttermin wollen. Noch betreibt der Potsdamer das Geschäft allein. Nach vielen Jahren in größeren Häusern möchte er einfach mal für sich sein. „Ich genieße das Alleinsein“, schwärmt er auch wenn das im Moment heißt, dass er von 7 bis 20 Uhr arbeiten muss.

Eigentlich wollte sich Nordwig auf Reparatur und Service konzentrieren. Doch auch der Verkauf läuft gut. © Andreas Klaer

In den wenigen Wochen seit der Eröffnung haben viele Kunden auch nach gebrauchten Fahrrädern gefragt. Da traue er sich vorerst noch nicht ran, schließlich gäbe es da Einiges zu bedenken. Angefangen bei der Überlegung, ob dem Anbieter das Rad wirklich gehört. Für die Zukunft sei das aber nicht ausgeschlossen.

Aktuell gibt es eine Anfrage eines Lastenradverleihers aus Potsdam, der bei Drehmoment ein Ausleihstation einrichten möchte. „Das würde mir gut gefallen“, erzählt der Jungunternehmer. Ob und wann es dazu kommen wird, hänge von den Konditionen ab. Wenn, dann möchte er die Räder auch warten können.

Christoph Nordwig gefällt an seinem Job nicht nur das Schrauben allein. „Die Branche ist unglaublich innovativ. Es geht schon lange nicht mehr nur um Mechanik.“ Ein Zweiradmechaniker muss sich heute genauso mit Hydraulik oder mit Navigationssystemen auskennen. Selbst ABS-Bremsen gäbe es inzwischen an Fahrrädern. Für E-Bikes sind wie für Automobile inzwischen elektronische Fehlerauslesesysteme normal. Wer bis zu fünfstellige Beträge für sein Rad ausgibt, dem ist eine zuverlässige, moderne Werkstatt wichtig. Um diesen Anforderungen zu entsprechen, bleibt Nordwig mit Herstellerkursen und online Schulungen am Ball.

Zur Startseite