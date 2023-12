Neues Gymnasium im Potsdamer Brunnenviertel Schulleiter lädt zum ersten Eltern-Informationsabend 

Das neue Gymnasium im Brunnenviertel veranstaltet einen Informationsabend für Eltern, deren Kinder den Wechsel auf die Schule in Erwägung ziehen. Das hat der vom Landesbildungsministerium mit der Gründung beauftragte Schulleiter Tom Wagner auf der Internetseite des Potsdamer Gymnasiums bekannt gegeben. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 11. Januar, ab 18 Uhr im Oberstufenzentrum 2, Zum Jagenstein, Raum 324 statt.

Die noch im Bau befindliche Schule, die die Stadt für mindestens zehn Jahre von einem privaten Investor anmietet, soll zum neuen Schuljahr 2024/2025 im kommenden Sommer öffnen. Geplant sind drei siebten Klassen mit 28 Schülern. „Dieser Abend bietet Ihnen die Gelegenheit, alle relevanten Informationen über die aktuelle Schulentwicklung, die individuellen Anforderungen und die pädagogischen Schwerpunkte zu erhalten“, heißt es in der Einladung.

Laut der Eigenbeschreibung der Schule soll unter anderem die Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik im besonderen Maße gefördert werden, „dass unsere Schüler*innen die Fähigkeiten erwerben, die für die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt erforderlich sind“. Informationen gibt es unter www.gymnasium-brunnenviertel.de.

Die Gründung der Schule ist eine Reaktion der Stadt auf die angespannte Platzlage im Bereich der weiterführenden Schulen. Im vergangenem September votierten die Stadtverordneten nach langem Hin und Her in einer Sondersitzung für ein Paket gegen fehlende Plätze an weiterführende Schulen in Potsdam.