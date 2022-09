Das Minsk öffnet in Potsdam Mit Film und Festveranstaltung

Das Interesse für das neue Kunsthaus „Das Minsk“ am Brauhausberg ist offensichtlich groß. So sind die 3200 Freikarten für das kommende Eröffnungswochenende bereits nach zwei Tagen vergriffen gewesen. Offiziell eröffnet wird das Kunsthaus am Freitag ab 18 Uhr, bei der Festveranstaltung wird unter anderem der Stifter des Hauses erwartet, der Software-Milliardär und Potsdam-Mäzen Hasso Plattner. Als Vertreter von Stadt und Land sind Oberbürgermeister Mike Schubert und Kulturministerin Manja Schüle (beide SPD) angekündigt.

Auf der Homepage des neuen Potsdamer Museums, www.dasminsk.de, können bereits Tickets gebucht werden, ab dem nächsten Montag sind Termine verfügbar. Diese kosten zehn Euro, ermäßigt acht. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie Sozialleistungsempfänger können das Haus kostenlos betreten, müssen aber ein Null-Euro-Zeitfenster buchen. Die Galerie öffnet täglich – außer Dienstag – zwischen 10 und 19 Uhr. Eröffnet wird das Museum mit den Ausstellungen „Wolfgang Mattheuer: Der Nachbar, der will fliegen“ und „Stan Douglas: Potsdamer Schrebergärten“.

Das ehemalige und lange leerstehende Terrassenrestaurant Minsk galt längst als abrissreif, bis Plattner das Gelände 2019 von der Stadt kaufte und das Haus sanieren und zu einem Museum für DDR-Kunst umbauen ließ.

Auch ein Café ist im Bau enthalten, ferner hat Plattner über seine Stiftung auch die Außenanlagen aufgewertet – unter anderem mit einem Springbrunnen. Passend dazu: Am Donnerstag wird um 19 Uhr im Thalia-Kino in der Rudolf-Breitscheid-Straße eine 55 Minuten lange Doku gezeigt: „Die Verwandlung des Minsk“. Hier sind noch Karten erhältlich, der Eintritt ist frei.

