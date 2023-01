Neues Online-Portal Sportkurse in Potsdam gezielter finden

Wo können Kinder in Potsdam Hockey spielen? Welche Zumba-Kurse gibt es in der Waldstadt? Und welche Reha-Sportgruppen trainieren montags? Fragen wie diese lassen sich mit dem neuen Angebot „Finde deinen Sport“ des Stadtsportbundes Potsdam in wenigen Klicks beantworten. „Wir schaffen mit diesem Portal einen echten Mehrwert für Sporttreibende und -interessierte“, sagte Potsdams Sportbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) am Mittwoch bei der Vorstellung. „Das Tool geht über die übliche Suche deutlich hinaus.“

So können die Sportgruppen der Landeshauptstadt auf der Homepage des Stadtsportbundes gezielt gefiltert werden - nach Sportart, Altersgruppe, Tag und Uhrzeit des Trainings oder Stadtteil. Auch barrierefreie Angebote können angezeigt werden. „Ich habe die Anforderungen an das Werkzeug nicht nur als Beigeordnete, sondern auch als Mutter bewertet“, sagte Aubel. Gerade Familien hätten oft nur an bestimmten Tagen Zeit oder könnten nicht durch die ganze Stadt fahren. Ihnen helfe das neue Portal.

Beim Fußball sind bereits zahlreiche Kurse eingetragen. Sie können auch nach Altersgruppe gefiltert werden. © Andreas Klaer

350 Sportkurse eingetragen

Bislang sind knapp 350 Sportangebote verzeichnet - das sind noch längst nicht alle. „Wir gehen davon aus, dass dies auf eine vierstellige Zahl wachsen wird“, so Anne Pichler, Geschäftsführerin des Stadtsportbundes. Noch hätten nicht alle Vereine ihre Kurse eingetragen, die Datenbank werde sukzessive erweitert.

Das Suchportal „Finde deinen Sport“ Zu finden ist das neue Portal unter stadtsportbund-potsdam.de unter der Kategorie „Finde deinen Sport

Unter dem Button „Erweiterte Suche“ kann nach unterschiedlichen Kriterien gefiltert werden

Natürlich sei das auch mit einem gewissen Aufwand für die Vereine verbunden, sagt sie. Die Ehrenamtlichen klagten regelmäßig über die Belastung der Bürokratie. Doch Ziel von „Finde deinen Sport“ sei es auch, ihnen die Arbeit zu erleichtern. Denn dort könnten diese genaue Informationen dazu einstellen, an wen sich ein Angebot wendet, ob Probestunden möglich sind und wer der Ansprechpartner ist. Bislang habe der Stadtsportbund auf Anfrage lediglich eine Liste der Vereine einer bestimmten Sportart herausgegeben - die dann durchtelefoniert werden musste. Ein hoher Zeitaufwand für beide Seiten.

„Unsere große Vision ist es, dass jeder Verein in Potsdam nur noch ein Portal braucht, auch für Anträge zur Nutzung von Sportstätten und die Abrechnung“, erläuterte Pichler. Der Stadtsportbund habe die Coronazeit genutzt, um die Digitalisierung voranzutreiben. Die Fördermittelbeantragung sei 2022 erstmals komplett digital abgewickelt worden. Das Suchportal sei ein Schritt hin zum Ziel einer einheitlichen Online-Organisation.

Volleyball ist mit knapp 20 Angeboten in dem Suchportal vertreten. © Andreas Klaer

Mehr Sportstätten gefordert

Pichler will mit dem Portal auch eine politische Botschaft senden: „Wir brauchen in Potsdam dringend mehr Sportstätten.“ Manche Vereine hätten zwar ihre Angebote in das Portal eingepflegt - jedoch verbunden mit der Aussage, dass keine Plätze verfügbar sind. „Im Bereich Kindersport haben wir eine extreme Übernachfrage“, so Pichler. Beim Kinderzirkus Montelino betrage die Wartezeit fünf Jahre, bei Schwimmkursen drei Jahre. Auch andere Kinderkurse seien überlaufen. Zwar mangele es zum Teil an ehrenamtlichen Übungsleitern. Doch die Erweiterung der Kapazitäten scheitere in erster Linie an fehlenden Sportstätten.

Sportdezernentin Aubel pflichtete Pichler teils bei: „Es ist kein Geheimnis, dass Sportflächen in Potsdam knapp sind.“ Allerdings betonte sie, durch den Bau neuer Schulen habe die Zahl der Hallenteile, die auch für Vereinssport zur Verfügung stehe, in den vergangenen Jahren zugenommen. Allerdings wachse die Zahl der Sportvereinsmitglieder jedes Jahr. „Eigentlich eine gute Nachricht“, so Aubel. Sie setzt Hoffnung in den nächsten Sportentwicklungsplan, der nicht nur aufzeigen solle, was gebraucht wird - sondern auch gleich Flächen benennen soll, auf denen Sportplätze gebaut werden könnten.

Zur Startseite