Neues Palais in Potsdam Deutschsprachige Meisterschaft im Debattieren

Die Deutschsprachige Debattiermeisterschaft (DDM) findet in diesem Jahr in Potsdam statt: Vom 26. bis 29. Mai werden mehr als 200 Studierende verschiedenster deutscher Hochschulen daran teilnehmen und sich in der Kunst des Debattierens messen. Das Finale am 29. Mai ist öffentlich: Es findet ab 14.30 Uhr im Schlosstheater des Neuen Palais und parallel online im Stream unter www.sagwas.net statt. Kostenlose Tickets können vor dem Turnier unter www.wortgefechte-potsdam.de/ddm2023 reserviert werden.

Die DDM ist organisiert wie ein sportlicher Wettkampf: Zu einem Thema werden zwei Standpunkte (Pro und Contra) von jeweils einem Team aus drei Personen vertreten. In der Jury sitzen unter anderem Berlins ehemaliger Bürgermeister Michael Müller (SPD), die Bundes-Pressesprecherin der CDU, Isabelle Fischer, die Spiegel-Redakteurin Melanie Amann sowie die Youtuber Alexander Prinz und Marvin Neumann.

Die Debattierenden sollen vor allem die Chance haben, „ihre eigenen Fähigkeiten im kritischen Denken, öffentlichen Reden und konstruktiven Diskutieren auszubauen“, wie es auf der Webseite der Uni Potsdam heißt.