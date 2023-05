Notruf nach Schlägerei in Potsdam Polizei sucht gewalttätige Fußballfans

Mutmaßliche Anhänger des SV Babelsberg 03 haben am vergangenen Freitagabend eine andere Personengruppe angegriffen. Die Potsdamer Polizei teilte am Montag mit, gegen 20 Uhr sei ein Alarm wegen einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Peter-Weiss-Platz nahe der Kopernikusstraße eingegangen. So hätten in den Babelsberger Vereinsfarben gekleidete Personen auf eine zahlenmäßig unterlegene und zivil gekleidete Gruppe eingeschlagen und getreten.

Noch vor Eintreffen der Polizei hätten die mutmaßlichen Täter die Flucht ergriffen - in unbekannte Richtung, wie es hieß. Vor Ort blieben drei Personen, die unter anderem Platzwunden am Kopf erlitten hatten. „Ein fußballszenetypischer Hintergrund der Tat ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen“, teilte die Polizei mit. Der SV Babelsberg hatte am Sonntag ein Heimspiel, dass er 0:3 gegen Lok Leipzig verlor.