Plan für Biomarkt Baugenehmigung für Potsdamer Kino „Charlott“ erteilt

Das stadtteilprägende ehemalige Kino „Charlott“ an der Zeppelinstraße steht seit mehr als 20 Jahren leer und verfällt zusehends - doch nun ist die Genehmigung für den Umbau erteilt. Das geht aus einer aktuellen Antwort auf Anfrage der Sozial.Linke-Stadtverordneten Anja Günther hervor. Nach PNN-Informationen ist ein Biomarkt geplant.

„Beantragt und genehmigt ist eine Nutzung des Gebäudes als Einzelhandelsbetrieb“, so die Bauverwaltung. Weitere Details werden nicht genannt - etwa zur Frage, welche Gebäudeteile genau erhalten werden können. „Eingriffe in die Bausubstanz sind jedoch nur insoweit erlaubt (worden), wie es eine angemessene Nachnutzung des Gebäudes erfordert.“

Auch nach Auswirkungen auf den Verkehr auf der viel befahrenen Zeppelinstraße hatte Anja Günther gefragt. Doch wegen der Größe des Geschäfts und der Anzahl von elf Stellplätzen werde „durch die künftige Nutzung keine verkehrliche Behinderung erwartet“, so die Verwaltung.

Über Jahre hatte der private Eigentümer aus Berlin mit Sanierung und Umbau gewartet, immer wieder hatte es deswegen Verdruss in der Stadtpolitik gegeben. Nicht geöffnet werden kann in dem Zusammenhang der frühere Durchgang Gesundheitsgasse von der Geschwister-Scholl-Straße. Die zu sichernden Wegerechte scheitern demnach an der Zustimmung der Eigentümer, hieß es.