PNN-Serie „Wählerwille“ Konstantin Forster: „Wasser, Schatten und Menschen über historisches Stadtbild priorisieren“

Bis zur Kommunalwahl berichten Wählerinnen und Wähler aus verschiedenen Stadtteilen, ohne Parteimitgliedschaft oder Amt, was sie von der neuen Stadtverordnetenversammlung (SVV) erwarten. Heute:

Konstantin Forster, 28 Jahre, Student, wohnt im Bornstedter Feld

Was muss die neue Stadtverordnetenversammlung als Erstes angehen?

Klimaschutz vorantreiben und entschieden gegen rechtsextremistische Positionen vorgehen. In Anbetracht der Leugnung der Klimakrise in rechtsextremen Kreisen und der Verbreitung von Verschwörungsideologien diesbezüglich sind diese beiden Themen enger verwandt, als man vermuten würde. Als Landeshauptstadt muss Potsdam mit sozial gerechtem Klimaschutz vorangehen. Hierfür braucht es einen verbindlichen Plan mit messbaren Zielen, der auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse aufbaut, zu denen ja genau hier am Klimawissenschaftsstandort Potsdam geforscht wird.

Was ist das wichtigste Problem in Ihrem Kiez?

Infrastruktur: In den letzten Jahren sind im Bornstedter Feld hunderte neue Wohnungen gebaut worden und auch in Zukunft sollen mehr Menschen zuziehen. Das macht unseren Stadtteil bunter und lebendiger. Die Infrastruktur wurde aber nicht dementsprechend ausgebaut. So ist etwa die nächste Apotheke nicht fußläufig zu erreichen und die Tram-Taktung wurde nicht erhöht. In den Hauptverkehrszeiten stehen Fahrgäste ab der zweiten Station, weil keine Sitzplätze mehr verfügbar sind.

Was wünschen Sie sich für die Stadt?

Wasser, Schatten und Menschen über historisches Stadtbild priorisieren: Die Stadt muss sich an die aktuelle und zukünftige Erhitzung anpassen, statt sich an der Vergangenheit festzuhalten. Ich wünsche mir mehr Trinkbrunnen und Badestellen. Ich wünsche mir auch nicht-kommerzielle Räume, wo sich junge Menschen treffen können. Es ist dafür gesorgt, dass Menschen in Potsdam gerne Urlaub machen. Ich wünsche mir, dass Menschen hier (weiterhin) gut leben können. Und das beginnt mit bezahlbarem Wohnraum für alle.

