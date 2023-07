PNN-Serie „Wahlweise“ „Den Stern als belebter Ort für Begegnung und Kultur etablieren“

Was ist das dringlichste Projekt/Anliegen für Ihren Verein?

Die anstehende Sanierung des Gebäudeensembles am Stern mit dem Jagdschloss, dem Kastellanhaus und dem sogenannten Hauptmannhaus - erst Pferdestall, danach Wohnhaus - durch die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten ist das vorrangigste Anliegen des Fördervereins Jagdschloss Stern-Parforceheide e.V., den es seit dem Jahr 2003 gibt. Wir sind sehr froh über die Bereitstellung der Finanzmittel von insgesamt 5,8 Millionen Euro durch den Bund, die Landeshauptstadt Potsdam und das Land Brandenburg. Es bleibt zu hoffen, dass Sanierung bald startet und dazu beiträgt, dass der Stern wieder ein belebter Ort der Begegnung und der Kultur wird.

Die Serie 2024 werden bei der Kommunalwahl in Potsdam die Weichen für die Entwicklung der Stadt bis zum Ende des Jahrzehnts gestellt. Die PNN geben in der Serie „Wahlweise“ Potsdamer Vereinen, Projekten und Initiativen eine Plattform für ihre Anliegen und Wünsche an die Lokalpolitik. Alle Teilnehmenden beantworten dieselben drei Fragen. Sie wollen mitmachen? Melden Sie sich gern per Mail an potsdam@pnn.de, Betreff „Serie“.

Das Gebäudeensemble von Jagdschloss (l.) und Kastellanhaus. Hinter dem Jagdschloss befindet sich das Hauptmannhaus. © Sebastian Gabsch PNN/Sebastian Gabsch PNN

Wie sollte Potsdams Lokalpolitik das unterstützen?

Das von Stadt, Stiftung und Förderverein gemeinsam entwickelte Zielbild für das Sanierungsvorhaben des historischen Gebäudeensembles am Stern sieht eine sozial- und kulturverträgliche gastronomische Nutzung im Kastellanhaus - das bis 1992 als Gaststätte betrieben worden war - vor, die auch weiterhin Raum für das ehrenamtliche Engagement des Fördervereins lässt. Dies gilt es im Auge zu behalten und vonseiten der Stadtpolitik zu unterstützen.

Was sollte die nächste Stadtverordnetenversammlung in ihrer fünfjährigen Legislatur mit höchster Priorität für Potsdam umsetzen?

Die neue Stadtverordnetenversammlung sollte aus hiesiger Sicht besonders darauf achten, dass die Entwicklung der städtischen Infrastruktur mit dem weiteren Zuzug von Menschen Schritt hält und sich verändernde Rahmenbedingungen in den Stadtteilen vorausschauend berücksichtigt werden. Hierzu gehören nicht zuletzt auch Begegnungsstätten im Kiez und eine gute Verkehrsanbindung. Dies betrifft auch die Umgebung des Jagdschlosses Stern mit den in nächster Zeit dort neu entstehenden Wohnungen, die den schon jetzt bestehenden Bedarf an gastronomischen Angeboten im Stadtviertel weiter erhöhen. Zugleich gilt es, die hohe Aufenthaltsqualität an diesem Übergang zwischen Stadtraum und Kulturlandschaft zu erhalten und die Verbindung von Kultur und Natur attraktiv und nachhaltig zu gestalten.