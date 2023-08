PNN-Serie „Wahlweise“ „Warum macht Potsdam Europa nicht sichtbar?“

Was ist das dringlichste Projekt/Anliegen für die BBAG?

Die BBAG setzt sich für ein friedliches Miteinander unterschiedlicher Kulturen ein. Sie unterstützt Zugewanderte und Geflüchtete in der Stadt und darüber hinaus durch Sprach- und Integrationskurse sowie Projekte der Arbeitsmarktintegration oder durch die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten.

Sie ist aber auch Trägerin der politischen und vor allem europapolitischen Bildung und unterstützt Akteure der Potsdamer Städtepartnerschaften, um die Begegnung von Mensch zu Mensch zu fördern. Dieser Blick über den Tellerrand und das Kennenlernen des „Anderen“ fördert Toleranz und regt an, auch selbst gesellschaftlich aktiv zu werden.

Wir beobachten mit großer Sorge eine immer stärkere Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft. Stereotype nehmen zu, das oder der „Andere“ wird abgestempelt, vermeintlich Schuldige für jedes Problem sind schnell ausgemacht. Populismus wird Mainstream, und komplexe Antworten sind in einer medial schnelllebigen Zeit nicht gefragt.

Bildung und Begegnung, die auch unser Verein sich zum Ziel gesetzt hat, sind ein Weg, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Doch obwohl der Aufschrei über die steigenden Umfragewerte populistischer Parteien groß ist, bleibt die Reaktion der Politik darauf aus. Die politische Bildung und die interkulturelle Begegnung fristen ein Schattendasein und freie Träger werden alleingelassen oder mit kleinteiligen Projektförderungen abgespeist. Es sind tolle Projekte, die wir auf diese Weise umsetzen können – aber um gesellschaftlich wirksam zu sein, braucht es mehr und mehr gemeinsam.

Die Serie

2024 werden bei der Kommunalwahl in Potsdam die Weichen für die Entwicklung der Stadt bis zum Ende des Jahrzehnts gestellt. Die PNN geben in der Serie „Wahlweise“ Potsdamer Vereinen, Projekten und Initiativen eine Plattform für ihre Anliegen und Wünsche an die Lokalpolitik. Alle Teilnehmenden beantworten dieselben drei Fragen.