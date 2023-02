Polizei fängt Einbrecher Ermittler stellen mutmaßliche Täter am Schlaatz

Die Potsdamer Polizei hat am Donnerstagabend zwei mutmaßliche Einbrecher festnehmen können. Die beiden 31 Jahre alten Männer werden verdächtigt, dass sie am selben Abend in eine Wohnung in der Waldstadt I einbrechen wollten. Deren Bewohner hatte nach Polizeiangaben bemerkt, „wie zwei männliche Personen die Scheibe seiner Balkontür einschlugen und in die Wohnung eindrangen“, teilte die Polizei am Freitag mit.

Angesichts der Störung durch den Bewohner flohen beide Männer vom Tatort. Die Polizei begann eine sogenannte Nahbereichsfahndung – und stieß auf die beiden in Potsdam lebenden Männer im benachbarten Wohngebiet Schlaatz, die auch der Täterbeschreibung entsprachen. „Die erfolgreiche Arbeit eines Fährtenhundes bestätigte den Tatverdacht“, so die Polizei weiter. Das Duo wurde vorläufig festgenommen. Nun wird gegen sie weiter ermittelt – auch mit Blick auf mögliche andere Einbrüche in der Vergangenheit.

