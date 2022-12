Polizei sucht Betrügerpärchen Nach EC-Kartendiebstahl in Potsdam aktiv

Die Polizeidirektion West sucht anhand von Fotos aus einer Überwachungskamera nach zwei mutmaßlichen EC-Kartenbetrügern. Der Mann und die Frau sollen im Juli dieses Jahres einer 95-jährigen Frau in Brandenburg an der Havel die EC-Karte gestohlen haben, vermutlich während ihrer Bankgeschäfte. Die Frau stellte das Fehlen der Karte erst einige Tage später fest, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Polizei sucht ein mutmaßliches „Betrügerpärchen“ mit Bildern aus einer Überwachungskamera. © Polizei Brandenburg / Polizei Brandenburg

Das mutmaßliche Betrügerpärchen hatte die Geldkarte unterdessen schon mehrfach genutzt, unter anderem in Brandenburg an der Havel, Potsdam, Berlin, aber auch in Polen, hieß es weiter. Von einer dieser widerrechtlichen Geldautomatenverfügungen veröffentliche die Kriminalpolizei nun Bilder und bittet um Hinweise auf die Tatverdächtigen.

Wer die abgebildeten Personen erkennt oder Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer 03381 560-0 melden. Alternativ kann dafür auch das Online-Hinweisformular auf www.polizei.brandenburg.de genutzt werden. (jaha)

