Polizeibericht für Potsdam Einbrüche an den Osterfeiertagen

Über die Osterfeiertage sind Unbekannte in die Agentur für Arbeit am Schlaatz eingebrochen, wie die Behörde auf PNN-Anfrage bestätigt hat. Laut Polizeidirektion West sollen sich die Einbrecher in der Zeit zwischen Karfreitag und Ostermontag über einen Nebeneingang Zugang zum Gebäude verschafft haben. In der Arbeitsagentur sollen sie mehrere Bürotüren aufgebrochen und in verschiedenen Räumen Schränke durchsucht haben. Nach aktuellem Kenntnisstand ist jedoch lediglich ein Handy gestohlen worden. Den durch den Einbruch entstandenen Schaden bezifferte die Polizei am Mittwoch auf 2.000 Euro.

Ebenfalls am Osterwochenende haben Unbekannte mehrere Transporter eines Technikbetriebs in Zentrum Ost aufgebrochen und Werkzeug im Wert von 1.500 Euro gestohlen. Laut Polizei müssen sich die Täter zwischen Samstag- und Dienstagfrüh Zugang verschafft haben. Ebenfalls über die Ostertage verlustig gegangen ist ein Suzuki-Motorrad in der Waldstadt: Trotz Sicherheitsschloss haben Unbekannte das Fahrzeug zwischen Samstag und Dienstag gestohlen, teilte die Polizei mit. Nach dem gestohlenen Fahrzeug wird gefahndet.

Autounfall in Babelsberg

Bei einem Autounfall in Babelsberg-Süd sind am Mittwochmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizeidirektion West mussten beide Unfallfahrzeuge von der Feuerwehr abgeschleppt werden. Nach Darstellung der Polizei soll ein 68-Jähriger die Vorfahrt einer anderen Autofahrerin missachtet haben, weshalb es auf der Kreuzung von Walter-Klaus-Straße und Rudolf-Moos-Straße zu dem Auffahrunfall gekommen sei.

Die Kreuzung war für etwa eine halbe Stunde nur eingeschränkt befahrbar, weil Flüssigkeiten aus den Unfallautos ausliefen. Beide beteiligten Autofahrer wurden noch vor Ort im Rettungswagen behandelt und leicht verletzt entlassen. Den Sachschaden bezifferte die Polizei am Mittwoch auf etwa 10.000 Euro.