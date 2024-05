Polizeieinsatz in Potsdamer Innenstadt Mutmaßlich Vorfall mit Messer in der Friedrich-Ebert-Straße

In der Potsdamer Innenstadt hat es am Dienstagabend mutmaßlich einen Vorfall mit einem Messer gegeben. Nach Bericht eines Augenzeugen soll gegen 20 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe der dortigen Kleist-Schule ein Mann mit einem langen Dönermesser auf die Fahrbahn gestürmt sein. Passanten hätten sich erschrocken von dem Ort des Geschehens entfernt, die Polizei sei vor Ort.

Die Polizei bestätigte auf Anfrage der Potsdamer Neuesten Nachrichten, dass es in der Friedrich-Ebert-Straße einen laufenden Einsatz gebe. Mehr Angaben zu dem Fall seien derzeit nicht möglich, da der Einsatz noch laufe.

Dieser Text wird aktualisiert, sobald mehr Informationen vorliegen.