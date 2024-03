Zwei Männer in psychischen Ausnahmesituationen haben am Samstagvormittag in Potsdam Angst und Schrecken verbreitet. Wie die Polizei am Sonntag meldete, wurden die Beamten gegen 8.45 Uhr alarmiert, nachdem ein Mann vor einem Lebensmittelladen am Schlaatz herumgebrüllt, seine Oberbekleidung ausgezogen und das Geschäft betreten hatte. Dort warf er laut Polizei die Kasse um und zerstörte Inventar. Der Randalierer wurde in eine psychiatrische Fachklinik gebracht.

Ebenso verfahren wurde mit einem Mann, zu dem die Polizei ins südliche Babelsberg ausrücken musste. „Über den Notruf wurde gemeldet, dass eine männliche Person auf der Straße herumläuft, Selbstgespräche führt, mit einer Axt auf Gegenstände einschlägt und androht, Menschen Gewalt antun zu wollen“, teilte ein Polizeisprecher mit.

Zivilkräfte der Polizei konnten den Störer demnach zügig im Bereich einer Bushaltestelle lokalisieren und entwaffnen. Der Mann hatte zudem ein Messer in seiner Jackentasche. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.