Polizeihilfe für Hessen Waffen in Potsdamer Wohnung sichergestellt

Die Polizei hat in der Nacht zu Silvester im südlichen Potsdam einen 29-jährigen Mann festgenommen. Zuvor durchsuchten Beamte im Rahmen eines Ermittlungsersuchens des Bundeslandes Hessen zwei Wohnungen in der Waldstadt und am Schlaatz.

In einer der Wohnungen traf die Polizei am 31. Dezember gegen 0.40 Uhr den Gesuchten an, gegen den ein Vollstreckungsbefehl vorlag. Wie die Polizeidirektion West am Neujahrstag mitteilte, sollte der Gesuchte eine definierte Summe zahlen oder eine dem Betrag entsprechende Anzahl von Tagen im Gefängnis einsitzen. Da der Mann nicht über ausreichend Geld verfügte, kam er in eine Justizvollzugsanstalt.

Bei der Durchsuchung der Wohnungen fanden die Beamten neben einer nicht unerheblichen Menge Betäubungsmittel auch diverse Waffen und Gegenstände, die dem Waffen- und Sprengstoffrecht unterfallen, die sichergestellt wurden. Es wurden diverse Strafanzeigen ausgestellt, die weiteren Ermittlungen werden laut Polizei arbeitsteilig in Brandenburg und Hessen geführt.