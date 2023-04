Potsdam-Bornstedt Alkoholisierter Fahrer greift Polizisten an

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zu Samstag Polizeibeamte im Bornstedter Feld attackiert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe ein Zeuge gegen 1 Uhr die Polizei darüber informiert, dass ein Opel in der Kiepenheuerallee in das Gleisbett der Straßenbahntrasse gefahren sei. Vor Ort hätten die Polizisten dann den 28-Jährigen Fahrer des Opel angetroffen. Bei einem Test sei bei dem Mann ein Alkoholwert von 1,72 Promille festgestellt worden.

Während der Verkehrsunfallaufnahme habe der Beschuldigte plötzlich gegen die Polizeibeamten geschlagen und getreten und sie bespuckt. Der alkoholisierte Mann musste deshalb nach Polizeiangaben fixiert werden. Im Anschluss sei ihm zur Beweissicherung Blut abgenommen und die Weiterfahrt untersagt worden.

