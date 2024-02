Potsdam Heute, 2. Februar 2024 Die Stadt steht still

Guten Morgen,

Potsdam steht heute still. Im Streik-Reigen der vergangenen Tage und Wochen sind nun die Bus- und Tramfahrer des Verkehrsbetriebs an der Reihe. Wie ihre Kolleginnen und Kollegen bundesweit (Ausnahme: Bayern) sind sie von der Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik aufgerufen. Für Potsdam bedeutet das: Der Tramverkehr und die Fähre F1 ruhen am heutigen Freitag komplett, nur auf einigen wenigen Buslinien tut sich was. Was genau wann fährt, darüber informiert der Verkehrsbetrieb hier. Verdi kämpft – unterstützt auch von den Klimaaktivisten von Fridays for Future – für höhere Löhne. Demonstriert wird in Potsdam ab dem frühen Morgen am ViP-Betriebshof in der Fritz-Zubeil-Straße, einen Soli-Stand gibt es zudem ab 13 Uhr auf dem Platz der Einheit.

Der ÖPNV-Streik hat einigen Schülerinnen und Schülern auch vorfristige Winterferien beschert: Das Bildungsministerium hat die Zeugnisausgabe ausnahmsweise bereits am gestrigen Donnerstag erlaubt. Wie viele Schulen tatsächlich davon Gebrauch gemacht haben, konnte das Schulamt nicht sagen. Nur das: Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler heute müssen die Schulen in jedem Fall trotzdem sicherstellen.

Hackerangriff auf mehrere Freizeiteinrichtungen

Digital ausgebremst sind unterdessen das Bürgerhaus am Schlaatz, der Treffpunkt Freizeit am Neuen Garten, der Abenteuerspielplatz "Blauer Daumen" und zwei weitere Einrichtungen der Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam (Kubus). Grund ist ein Hackerangriff in der vergangenen Woche. Daten wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht abgegriffen, aber sämtliche Einrichtungen sind nun ausgerechnet vor den Ferien nicht per Mail erreichbar. An Alternativen wird gearbeitet. Das Ferienprogramm im Treffpunkt Freizeit soll wie geplant stattfinden.

Falls auch Sie Ferienkinder im Hause haben und noch keinen Plan, dann finden Sie hier noch unsere Ferientipps für Kurzentschlossene in Potsdam. Der PNN-Newsletter erscheint in den Ferien übrigens in einer Kurzvariante und ab 15. Februar dann wieder regulär.

