Potsdam Heute, 25. November 2022 Klinikum-Notfall, Oberbürgermeister in der Kritik, Advents-Termine

Guten Morgen,

Fußball ist politisch, Essen ist politisch - doch während die eine Weltmeisterschaft für Deutschland kaum schlechter laufen könnte (T+), sieht es bei der anderen geradezu hoffnungsfroh aus. Von Sonntag bis Mittwoch brutzeln bei der Koch-WM in Luxemburg 1300 Köchinnen und Köche aus 55 Nationen um die Medaillen. An der Spitze der deutschen Nationalmannschaft steht dabei wieder ein Fast-Potsdamer: Koch und Unternehmer Ronny Pietzner aus Sputendorf.

Was er servieren lässt, ist freilich genauso geheim wie die nächste Aufstellung von Hansi Flick (falls Sie gucken wollen: Hier steht, wer in Potsdam die Spiele zeigt und wer nicht). Anders als Katar sind Pietzners Köche allerdings auf Höhe der Zeit: Regionalen Stil, mehr Natürlichkeit und Nachhaltigkeit kündigt der Teammanager an. Und: „Wir möchten auch die Vorbildfunktion für eine gesunde, verantwortungsvolle Ernährung übernehmen.“ Jetzt aber mit Volldampf zum WM-Sieg.

Sie ist die Ehefrau des Bundeskanzlers - doch darüber redet sie gar nicht gern: Britta Ernst (SPD), selbst Politikerin und als solche seit fünf Jahren Brandenburgs Bildungsministerin. Meiner Kollegin Marion Kaufmann steht Ernst im Interview Rede und Antwort zu allem, was Schüler, Lehrer und Eltern in der Mark bewegt: Wie geht es weiter mit der Kitarechtsreform? Was sind die Schlussfolgerungen aus dem schlechten Abschneiden des Landes beim jüngsten Bildungsvergleich? Wo sollen die schon jetzt fehlenden Lehrerinnen und Lehrer herkommen? Trotz vieler Baustellen und teils harscher Kritik - das Amt scheint Ernst Spaß zu machen: Sie wolle gern, so verrät sie, auch nach der nächsten Landtagswahl im Herbst 2024 Ministerin bleiben. Das Interview können Sie hier lesen (T+).

Auch im heutigen Newsletter:

Für das Bergmann-Klinikum wird die Luft dünner

wird die Luft dünner Ausblick auf die kommenden Tage, Veranstaltungshinweise und der Gastrotipp

und der Drei Fragen an Andreas Rieger: Der Präsident der Brandenburgischen Architektenkammer kämpft für den Erhalt des Staudenhofs

