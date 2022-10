Potsdam in der Energiekrise Den Bürgern die Fakten zumuten

Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, sagt man. Als Motto in der Krisenkommunikation taugt der Spruch wenig. Insofern verwundert es, wie zögerlich das Potsdamer Rathaus rund um die Energiekrise und die Vorbereitung auf eine mögliche Gasmangellage kommuniziert. Die Informationen tröpfeln derzeit vor allem auf Nachfrage von einzelnen Stadtverordneten oder der Presse. Bezeichnend, dass man auf der Homepage der Stadt unter den „TopThemen“ bislang vergeblich nach der Energielage sucht.

Basta-Führung, Debatte unerwünscht?

Kontraproduktiv ist auch, wenn der Oberbürgermeister – wie am Mittwoch im Hauptausschuss geschehen –, nicht öffentlich über in Prüfung befindliche städtische Energiesparmaßnahmen reden will. Es seien, erklärte er, „schwierige Diskussionen“ zu befürchten. Widerspruch von den Stadtverordneten kam dazu nicht. Basta-Führung, Debatte unerwünscht? Schon zu Beginn der Coronakrise handelte sich Mike Schubert damit Kritik ein. Dass es so nicht funktioniert, war gerade erst wieder bei der Kiezbad-Schließung zu erleben.

Vertrauen schafft man, indem man den Bürger:innen die Fakten zumutet – auch wenn es mit Blick auf die Entwicklung im Winter viele Unwägbarkeiten gibt, die Lage sich schnell ändern kann und die Stadt im Ernstfall keinen großen Handlungsspielraum hat. Was passiert mit der Energie- und Wärmeversorgung in Potsdam im Fall einer Gasmangellage? Auf welche Einschränkungen müssen sich Bürger:innen einstellen?

Antworten auf diese Fragen klar zu kommunizieren, hat nichts mit Panikmache zu tun. Wenn möglichst viele den Ernst der Lage verstehen, wächst nicht zuletzt auch die Chance, dass die Aufrufe zum Energiesparen ernst genommen werden – und es nicht zum Äußersten kommen muss.

