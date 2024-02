Aussichtspunkte, Bänke, Picknickecke Am Fahrländer See in Potsdam soll ein Wanderrastplatz entstehen

Am Nordufer des Fahrländer Sees soll ein Wanderrastplatz entstehen. Wie das Rathaus mitteilt, sind nun die die Landschaftsbauarbeiten zur Gestaltung der Außenanlagen für den Wanderrastplatz und für einen Aussichtspunkt auf dem Kirchberg in Neu Fahrland ausgeschrieben worden. Ist die Vergabe erfolgreich, soll von April bis Juni gebaut werden.

Das Bauvorhaben am Fahrländer See gliedere sich in vier räumlich voneinander getrennte Baubereiche: Die Bereiche des Wanderrastplatzes am Pumpenhaus, den Aussichtspunkt zum geographischen Mittelpunkt des Landes Brandenburg, der Weg östlich des Wanderrastplatzes und der Aussichtspunkt auf dem Kirchberg in Neu Fahrland.

„Durch das Projekt wollen wir die Angebote an verschiedenen Standorten bündeln und Nutzungsbereiche aufwerten und damit die Nutzungen so lenken, dass die sensiblen Bereiche geschützt bleiben, so z. B. das Uferbiotop“, so Potsdams Baubeigeordneter Bernd Rubelt (parteilos). Ergänzt werden soll dieses Ansinnen durch Informationen vor Ort zur Ökologie des Fahrländer Sees, einschließlich seiner Biotopfunktion unter anderem als Nahrungs- und Rastplatz für Wasservögel. „So wird zukünftig im Bereich des Wanderrastplatzes in einem Schaukasten und auf Informationstafeln über Geschichte, Geologie und ökologische Bedeutung sowie auch zu den Angeboten der touristischen Infrastruktur des Ortes informiert.“

Durch die ausgeschriebenen Landschaftsarbeiten soll der Wanderrastplatz am Pumpenhaus für Wanderer, Radfahrer und Naturfreunde attraktiver werden. Dafür soll es zukünftig verschiedene Sitzmöglichkeiten und eine überdachte Picknickkombination geben. Vom Wanderrastplatz nach Osten soll ein Fußweg nach Krampnitz hergerichtet werden.

„Am Aussichtspunkt zum geographischen Mittelpunkt des Landes Brandenburg wird es einen in die vorhandene Landschaft integrierten Aussichtsplatz mit naturbelassener Treppe und Sitzbänken geben“, heiß es weiter. „Und der Kirchberg in Neu Fahrland wird um einen weiteren Aussichtspunkt mit Sitzbänken und Informationstafel erweitert.“