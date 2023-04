Potsdam-Waldstadt Mann bei Streit mit Messer verletzt

Ein 42-jähriger Mann ist am Sonnabendnachmittag in der Waldstadt mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hätten mehrere Bürger über den Notruf die Polizei verständigt, weil sie eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen beobachtet hatten, bei der ein Messer eine Rolle gespielt habe. Als die Polizeibeamten vor Ort in der Straße Am Moosfenn eingetroffen seien, hätte sie einen stark blutenden Mann vorgefunden.

Der Verletzte sei zur weiteren medizinischen Versorgung unverzüglich in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Bei den weiteren Ermittlungen sei dann ein 35-Jähriger vorläufig festgenommen worden. Nach den notwendigen polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sei der Beschuldigte dann wieder entlassen worden.

