Skaterrampe, Barfußpfad, Sommerfest Bürgerbudget-Favoriten in Waldstadt und Babelsberg stehen fest

Die wichtigsten Projekte des Potsdamer Bürgerbudgets 2023 in Waldstadt und Babelsberg stehen fest. Dazu haben jüngst zwei öffentlich tagende Bürgerjurys über die Vorschläge entschieden, teilte das Rathaus mit.

In der Waldstadt wird zum Beispiel eine Telefon- zu einer Büchertauschzelle umgebaut, am Haus der Begegnung soll eine Fahrradreparatur-Station errichtet werden. Unter anderem ist auch ein Barfußpfad in der Kita „Zauberwald“ geplant. In Babelsberg werden unter anderem eine mobile Skaterrampe am Lindenpark gefördert und ein Sommerfest im Musikerviertel unterstützt.

Zur Umsetzung dieser Vorschläge stellt die Landeshauptstadt insgesamt 36.000 Euro zur Verfügung, Ansprechpartner vor Ort sind die Initiative „Eine Waldstadt“ und das Babelsberger Heidehaus.

Ideen werden auch anderswo gesucht

In weiteren Stadtteilen werden den Angaben nach noch Ideen gesammelt, zum Beispiel in Bornim, Bornstedt, Eiche, Grube und Golm. Ansprechpartner ist hier der Stadtteilladen in der Jochen-Klepper-Straße. Weitere Informationen zum Gesamtprojekt finden sich im Internet unter www.potsdam.de/Buerger-Budget.